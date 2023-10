Lazio, Vecino è indispensabile: è lui il jolly di Sarri

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Matias Vecino sta emergendo come un elemento chiave per la Lazio, dimostrando versatilità in difesa e attacco. Con gol decisivi in due delle tre vittorie stagionali della squadra, è diventato un giocatore prezioso. Nel recente match di Champions League contro il Celtic, ha segnato un gol importante che ha cancellato un errore precedente, evidenziando il suo ruolo cruciale. La sua abilità nell'attaccare l'area avversaria, i tempi di inserimento e la fisicità lo rendono un'alternativa preziosa alle caratteristiche di Milinkovic.

Vecino è un giocatore polivalente, capace di ricoprire diverse posizioni nel campo di gioco, offrendo alla Lazio una flessibilità tattica preziosa. Il suo recente gol in Champions sottolinea la sua importanza nelle partite cruciali e lo rende una solida opzione per la squadra in competizioni europee. Scrive così il Corriere dello Sport in edicola oggi.