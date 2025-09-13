Lazio, Vecino in dubbio per il Sassuolo: Sarri dovrà cambiare i suoi piani?
RASSEGNA STAMPA - I problemi al flessore non lasciano in pace Matias Vecino. La situazione sembrava sotto controllo, ma anche ieri il centrocampista uruguaiano non ha svolto la seduta col gruppo poiché non si sente ancora bene col flessore. Sarri aveva un piano in testa, ma ora potrebbe essere costretto a modificarlo: infatti, secondo Il Messaggero, il Comandante era convinto di potergli dare minuti al Mapei in ottica derby, invece molto probabilmente dovrà farne di nuovo a meno.
