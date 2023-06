Lazio, Vecino infortunato ma è giallo sul comunicato dell'Uruguay: la ricostruzione

Fonte: Fabrizio Parascani

Alcuni giorni fa l'Uruguay tramite un comunicato aveva annunciato l'infortunio di Vecino. Di seguito la nota ufficiale: "Vecino ha riportato una lesione e non ci sarà per le prossime partite". Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Celeste aveva dunque comunicato il problema fisico del centrocampista della Lazio e la sua indisponibilità per le prime gare (con Nicaragua e Cuba) sotto la gestione del nuovo Ct Marcelo Bielsa. I media locali hanno descritto l'infortunio come piuttosto serio. Ma in realtà il giocatore non si sarebbe mai presentato in ritiro a causa di un vecchio problema fisico al bicipite femorale della gamba destra rimediato nel finale di campionato. Lo staff sanitario della nazionale uruguaiana avrebbe letto i certificati medici e preso atto dell'assenza di Vecino causa infortunio. Il giocatore è volato in vacanza in Spagna, dove sta recuperando dall'infortunio e ricaricando le energie in vista della prossima stagione. Quindi nessun problema particolare: il centrocampista della Lazio si farà trovare pronto per il ritiro di Auronzo.

