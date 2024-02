Lazio, Vecino l'arma dalla panchina: il dato (inaspettato) sui gol in A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - L'uomo dei gol pesanti e degli spostamenti possibili con estrema leggerezza. Vecino mezzala di inserimento o regista di protezione. Contributo in corsa e reti significative, come in Champions in casa col Celtic e poi a inizio gennaio nella trasferta di Udine. E poi i giorni fuori rosa, le nuove voci su un possibile addio a gennaio dopo esser stato bloccato da Sarri agli sgoccioli della sessione estiva di mercato. Il Galatasaray l'aveva tentato, poi il biglietto "strappato" prima di salire sull'aereo. Una decisione giusta: come riferisce Corriere dello Spot, l'uruguaiano fin qui ha rappresentato una carta preziosa soprattutto nei secondi tempi. E un'evidente statistica lo sottolinea: nell'attuale Serie A solo Carlos Augusto (386) ha giocato più minuti entrando dalla panchina rispetto al centrocampista laziale (337). Nel girone d'andata, inoltre, ha deciso le sfide contro Atalanta e Udinese partendo tra le riserve. Sono stati i suoi primi due gol in carriera da subentrato in Serie A. Un dato inaspettato e particolare per uno abituato a timbrare il cartellino con regolarità.

