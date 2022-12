Lazio, Vecino - Romagnoli la carica in più: quanta esperienza al servizio di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da Milano a Roma. In estate, Romagnoli e Vecino hanno lasciato Milan e Inter alla scadenza dei propri contratti. Hanno scelto la Lazio facendosi guidare dai sentimenti. Romagnoli voleva a tutti i costi vestire la maglia della squadra del cuore, Vecino non voleva negarsi la possibilità di tornare a lavorare con Sarri. Ma c'era anche e soprattutto un progetto tecnico che calamitava le loro attenzioni pe catapultarsi in ua nuova avventura professionale. Il cambio ha approvato tutte le aspettative. Romagnoli e Vecino, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si sono rivelati due punti di riferimento nel giorno della Lazio, due leader per personalità e temperamento.

Romagnoli, da una parte, si è messo alla guida di un reparto che era il punto debole della squadra. Ha dettato la crescita di una difesa che è ora la seconda migliore del campionato (11 gol al passivo: ora meglio solo la Juventus, con 7 reti subite). Vecino, dall'altra parte, era stato prospettato come un'alternativa per i ruoli da interno. Al contrario, ha scalato rapidamente le posizioni. Un jolly per la mediana, all'occorrenza anche in regia. La sua voglia di riscatto dopo la breve esperienza in Qatar con l'Uruguay potrà essere la scintilla in più per la Lazio verso l'obiettivo della Champions.

