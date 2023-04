Lazio, vittoria e secondo posto: ma la Gazzetta vede due insufficienze

I biancocelesti continuano a essere in serie positiva e allungano sulla terza, ma per il quotidiano in rosa due calciatori non meritano il 6...

La Lazio di Maurizio Sarri continua a fare bene. La vittoria sul Monza dimostra la crescita anche mentale del gruppo e il lavoro su cui il tecnico si è concentrato. La qualità offensiva non è mai mancata, ma ora il mister ci ha aggiunto continuità e affidabilità difensiva. I biancocelesti fanno giocare male gli avversari e concedono veramente poco. Quando le altre riescono ad andare al tiro si trovano sulla loro strada un super Provedel che para quasi tutto. Miglior difesa del campionato e seconda in Europa alle spalle solo del Barcellona non sono risultati casuali. Nonostante questo, le aquile meritano qualche appunto. Sarri ha chiesto di restare con i piedi per terra e di concentrarsi sulla Juve. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, ben due calciatori dei 15 scesi ieri in campo per i biancocelesti non meritano la sufficienza. Nicolò Casale e Felipe Anderson ricevono un 5,5 in pagella. Il giudizio per il difensore è "concede una grande occasione a Petagna, pasticcia un po' nel finale". Sull'ex Verona forse si è stati un po' troppo pignoli visto che, se la Lazio non subisce gol, è anche merito suo. Per il brasiliano, invece, si scrive "non lascia tracce". Il numero 7 gioca una gara importante fatta di sponde e di movimenti che favoriscono gli inserimenti dei compagni, senza contare il solito aiuto in fase di non possesso. Quando si giudica una squadra che si esprime a questi livelli è chiaro che si giudicano le sfumature e probabilmente i calciatori faranno tesoro di questi appunti. Il quotidiano in rosa è l'unico giornale, non solo tra quelli sportivi ma considerando anche i generalisti, ad aver dato delle insufficienze tra le fila delle aquile. Punti di vista rispettabili espressi con equità dei giudizi visto che Olivero non risparmia molte insufficienze anche per i padroni di casa con molti 5 che fioccano. Di certo si può dire senza essere smentiti che l'autore non è stato certo di manica larga con i giudizi.