Lazio Women, Catini in affanno: oggi al Fersini si gioca la qualificazione in Coppa Italia

RASSEGNA STAMPA - Un 2022 intenso quello che si è lasciato alle spalle la Lazio Women, impegnata tra la corsa alla promozione in campionato e la qualificazione in Coppa Italia. A proposito di quest’ultima, oggi al Fersini le biancocelesti affronteranno il Milan. La sfida in programma alle 14:30 sarà determinante per il prosieguo nella competizione e le ragazze di Catini sono chiamate a una grandissima prova. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non basterà un pareggio per il passaggio del turno, servirà un’impresa alla luce delle importanti assenze di Visentin, Pezzotti, Vivirito, Orlando e Musolino.

