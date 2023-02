Lazio Women, Catini punta la Ternana: i precedenti gli sorridono

RASSEGNA STAMPA - Sta per scendere in campo la Lazio Women, oggi al Fersini la attende una gara importantissima. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le ragazze di Catini sono al comando della classifica e con la Ternana sarà uno scontro al vertice. Le rivali sono solo a tre punti di distanza dalle biancocelesti, insieme al Cittadella. I precedenti sorridono alle biancocelesti che, in trasferta, sono riuscite sempre a spuntarla. L'obiettivo è quello di seguire la scia positiva, facendo forza anche sui recuperi. L'infermeria si sta svuotando, Musolino, Orlando e Vivirito sono tornate a disposizione, il tecnico dovrà valutare Visentin e Pezzotti. Chissà se riusciranno a strappare la convocazione. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:30, si prospetta una gara intensa.

