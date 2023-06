Lazio Women, oggi ultima chance per realizzare il sogno Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ultimo sforzo stagionale per la Lazio Women che ha bisogno di una vera e propria impresa per poter centrare la promozione in Serie A. Come riporta la rassegna di Radiosei dopo la pesante battuta d'arresto del match d'andata al Fersini contro il Pomigliano, le ragazze di mister Grassadonia devono gettare il cuore oltre l'ostacolo per ribaltare lo 0-2 del primo match. Si gioca oggi a Palma Campania (calcio d'inizio alle ore 16:30) e serviranno almeno due reti senza subirne per andare ai supplementari e tre per ribaltare completamente la situazione. Difficile ma non impossibile e a tal proposito spiccano le parole della Castiello dopo la gara disputata a Formello: "Siamo state pigre sotto porta, abbiamo sbagliato troppe chance. Dovevamo avere più fame, però non è finita e ce la giocheremo fuori casa".

Indisponibilità e rientri

Per Grassadonia l'unica indisponibile è Chatznikolaou (la greca si è operata al legamento crociato). Il tecnico però ritroverà la Visentin, squalificata per due turni a causa del cartellino rosso rimediato a Verona nella penultima giornata (ha saltato l'ultima con l'Arezzo e il primo confronto con il Pomigliano). Rappresenta un'arma offensiva in più molto importante. Una gran bella notizia vista la necessità di segnare almeno due reti. La rosa ha svolto ieri mattina la rifinitura al Training Center e poi ha affrontato il viaggio verso la Campania in pullman. È un pomeriggio che vale un'intera stagione. La Lazio ha comandato la classifica della Serie B per nove mesi prima del sorpasso del Napoli, avvenuto proprio in occasione dello scontro diretto. Soltanto una clamorosa rimonta con il Pomigliano cancellerebbe la delusione di una beffa inaspettata fino a qualche mese fa.