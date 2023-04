Lazio Women, vietato sbagliare! Oggi al Fersini arriva il Chievo

RASSEGNA STAMPA - Gara delicata quella di oggi per la Lazio Women, in programma al Fersini alle 15. Catini e le sue ragazze si troveranno ad affrontare il Chievo. Non sono ammessi passi falsi, bisogna proteggere il primo posto e restare concentrate sull’obiettivo, queste sono le indicazioni del tecnico. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le biancocelesti devono resistere e sfuggire alla pressione delle inseguitrici: il Napoli è solo a due punti di distanza, mentre il Cittadella a meno tre. Dovranno farcela senza l'aiuto di Varriale e Toniolo per squalifica e di Chatzinikolaou per infortunio.

