Lazio, Zaccagni cerca il tris: il capitano è ormai un leader indiscusso

RASSEGNA STAMPA - Capitan Zaccagni sembra aver ritrovato il vizio del gol. Dopo aver bucato Verona e Cagliari fuori casa, adesso l'obiettivo è la rete all'Olimpico contro il Monza, la terza in poche settimane. I tre punti in casa mancano da davvero troppo tempo, dalla sfida del 24 novembre contro il Bologna, in cui segnò proprio anche il numero 10 biancoceleste.

Come ricorda il Corriere dello Sport, l'andata contro il Monza è stata decisa proprio da Mattia con un bellissimo tiro a giro infilato all'angolino, imprendibile per Turati. Era il 10 novembre, appena prima della sosta nazionali, e una Lazio stremata riuscì a ottenere tre punti anche in quell'occasione. Si tratta dell'unico gol arrivato da fuori area in questo campionato, un fattore senza dubbio da migliorare per sperare di bucare la rete nonostante difese impenetrabili.

Zac può far male in ogni modo, ormai l'ha dimostrato. Ha sposato il progetto Lazio e ha iniziato la stagione con la fascia di capitano al braccio, ereditata da Ciro Immobile, come ha ereditato il 10 da Luis Alberto. Un vero capitano che, appena sostituito a Cagliari all'87', ha incitato i compagni dalla panchina: "Non c'era il mister (squalificato), quindi ho dato una mano all'allenatore in seconda". Mancano 15 giornate al termine del campionato e Zac vede già l'obiettivo: arrivare nuovamente in doppia cifra come con Sarri nel 2022/23. Sono 3 le reti che mancano a raggiungerlo, 4 per superarlo.