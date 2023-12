Lazio, Zaccagni fa 100 e sogna un gol all'Inter: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni non sta ripetendo quanto fatto vedere nella passata stagione. Dieci gol e altrettanti assist erano il bottino di partenza difficile da eguagliare, è vero, ma nessuno si aspettava che a metà dicembre l'ex Verona fosse addirittura solo a 2 centri con più infortuni e partite saltate che gol. Qualcosa bisogna cambiare e l'arciere deve tornare a trascinare i suoi.

Domenica arriva l'Inter che per lui è una bestia nera visto che l'ha battuta solo 2 volte su 8 in carriera (anche se quella dello scorso anno è arrivata dopo la sua uscita dal campo), ma soprattutto squadra a cui non ha mai segnato. Una sfida in più per lui che taglierà anche un traguardo importante. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Mattia contro i nerazzurri giocherà la 100esima gara con l'aquila sul petto. Festeggiare con un gol avrebbe tutto un altro sapore.