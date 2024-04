Lazio, Zaccagni pronto a rinnovare: i dettagli del nuovo accordo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'addio annunciato di Felipe Anderson, ecco il rilancio per il rinnovo di Mattia Zaccagni. Come vi abbiamo già raccontato ieri in esclusiva, nella notte è stato raggiunto l'accordo per il prolungamento del suo contratto in scadenza nel 2025: sarà esteso sino al 30 giugno 2029. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'ingaggio si aggirerà sui 3 milioni più bonus. Manca solo la firma e ci vuole ancora prudenza, ma la Lazio si sente sicura della buona riuscita della trattativa.

In questi mesi l'ex Verona è stato ritenuto sempre sotto controllo. Non ha mai manifestato di voler andare via: è arrivato nel 2021, con Sarri, e adesso è per distacco il giocatore più forte della rosa. Nei giorni scorsi si era diffuso un interesse da parte della Juve per lui: solo voci, assolutamente comprensibili, ma voci. Lotito ha dato un segnale forte di investimento (e non di ridimensionamento) dopo il caso Luis Alberto (la società si pente del rinnovo 'forzato' in estate) e l'addio a luglio Felipe Anderson.

Ora è il momento di fare chiarezza sul nuovo corso di Igor Tudor, tra nuove idee e cessioni di chi non crede nel progetto. Nel caso di Zaccagni non ci sono mai stati dubbi: alla fine di luglio, Lotito aveva incontrato i suoi agenti ad Auronzo di Cadore. La richiesta era di uno stipendio da 3,3/3,4 milioni di euro. Si è arrivati a chiudere l'accordo a 3 milioni di parte fissa: i bonus dovrebbero essere facili da raggiungere. La speranza di tutti i tifosi e l'augurio per la Lazio è che l'ex Verona, smaltito l'infortunio, torni a giocare per il ruolo per cui ha rinnovato: trequartista o esterno d'attacco, e non terzino.