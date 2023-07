Lazio | Zola si sbilancia: “Per il prossimo campionato…”

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Allstar/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Gianfranco Zola si è espresso sul prossimo campionato e su cosa si aspetta. L'ex attaccante del Chelsea ritiene il Napoli ancora la favorita per lo Scudetto. A suo dire può aprire un ciclo ma dipenderà molto dal mercato. Sul Cagliari non nasconde la sua felicità per la recente promozione in Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Mi aspetto tanto dall'Inter. Molto dipenderà dalla cessione o meno di Onana, un elemento di grandissimo peso e qualità. E poi, non so cosa succederà a Brozovic: io stravedo per lui. Sulla Lazio ha aggiunto: "Poi sono curioso di rivedere la Lazio: bel calcio quello di Sarri". Ha chiuso con una battuta su alcuni colleghi emergenti: "Fra gli altri allenatori mi sono piaciuti Palladino e Zanetti ma la bellissima sorpresa, bellissima davvero, è stata rappresentata da Thiago Motta con il suo Bologna. Veramente bravissimo”.

TORNA ALLA HOMEPAGE