Le due Lazio di Sarri: i cambi di formazione tra Udinese e derby

RASSEGNA STAMPA - Due impegni da non sbagliare dall'importanza differente nel giro di tre giorni. Il mese di gennaio della Lazio si apre col botto: prima l'Udinese per centrare le tre vittorie consecutive in campionato (è successo solo una volta), poi il derby di Coppa Italia. Per questo Sarri deve anticipare le sue mosse guardando al futuro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il match del Bluenergy Stadium sarà fortemente condizionato dalla stracittadina di mercoledì. Non è una gara come le altre, richiede un'attenzione particolare: sono già pronti i cambi di formazione per gestire al meglio la rosa. A Udine, per esempio, spazio alla coppia Patric-Gila. Contro la Roma, invece, con ogni possibilità ci sarà Romagnoli, preservato per l'occasione.

Novità anche a centrocampo: contro i bianconeri si muoveranno Guendouzi, Rovella e Kamada. Per la gara dell'Olimpico verrà confermato solo il francese, che avrà vicino Cataldi e Vecino. In attacco, pronto Isaksen da titolare in campionato: Felipe Anderson ha un feeling speciale con il derby. Confermati Zaccagni e Castellanos. Gli assenti obbligati saranno solamente Immobile e Luis Alberto, che dovranno dare forfait sia per l'Udinese che per la Roma.