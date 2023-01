Lecce - Lazio, il riscatto di Strefezza: quel giorno in cui a Formello fu rifiutato

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Un primo tempo "sotto copertura", nel secondo poi si è scatenato. Quella di ieri sera per Gabriel Strefezza è stata una partita che ha significato tanto, un riscatto che aspettava da tempo. Come riporta la rassegna di Radiosei, il brasiliano era stato infatti scartato dalla Lazio Primavera dopo un provino nel 2006 poiché "troppo basso". Ironia della sorte, ieri è stato proprio lui a riportare in pari il match poi chiuso da Colombo. Ora si piazza provvisoriamente come capocannoniere del Lecce e la sua altezza passa decisamente in secondo piano rispetto ai numeri e alle prestazioni.