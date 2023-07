LIVE Calciomercato Lazio| Attesa per il vertice: Sow e Karlsson in stand-by

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tra stasera e domani è previsto il vertice di mercato tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Un incontro chiarificatore che si spera possa sbloccare il calciomercato della Lazio per il momento fermo solo a Castellanos. Le due parti in causa devono trovare una soluzione che accontenti entrambi, ma soprattutto che permetta al mister maggiori rotazioni e alla rosa di essere più competitiva in tutte le competizioni. Si capirà anche il destino di Djibril Sow che da una settimana continua a regalare tira e molla degni delle classiche telenovele estive. Sul giocatore c'è anche il Siviglia che continua a insistere per portarlo in Andalusia, ma l'Eintracht preferirebbe darlo alla Lazio con cui ha l'accordo.

Calciomercato Lazio, Pellegrini e Karlsson: la situazione

Per il ruolo di terzino sinistro si allontana Luca Pellegrini. Il difensore della Juventus è seguito da Nizza e Milan che al momento sembrano in vantaggio sui biancocelesti. I capitolini così continuano a seguire Mario Rui, Doig e Valeri. In attacco torna di moda il nome di Isaksson che potrebbe vincere la concorrenza sui tanti nomi attenzionati in questi mesi da Berardi a Tete. Lotito che deve anche risolvere i problemi dei rinnovi contrattuali. Per Luis Alberto manca solo l'annuncio, mentre per Felipe Anderson e Zaccagni bisogna trovare l'intesa.