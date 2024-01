LIVE Calciomercato Lazio | Caccia all'esterno: si guarda in Inghilterra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Rush finale del calciomercato invernale e in casa Lazio si pensa a un attaccante esterno per rinforzare il reparto avanzato. Tanti i nomi accostati in queste settimane da Cambiaghi a Candreva, passando per El Ghazi e Bernardeschi, ma sembra l'Inghilterra la patria da cui potrebbe arrivare il nuovo acquisto per Maurizio Sarri. Ieri è emerso il nome di Jack Clarke, ma il Sunderland ha rifiutato 16 milioni e chiede tra i 25 e i 30 milioni per il giocatore (di cui il 25% andrebbero al Tottenham che mantiene una percentuale sulla futura rivendita).

Nelle ultime ore, però, la pista che ha preso piede è quella di Jonathan Rowe del Norwich (CLICCA QUI PER IL PROFILO DEL GIOCATORE). Un 2003 che ha già esordito in nazionale e che potrebbe essere un investimento per il futuro. Ha il contratto in scadenza tra 18 mesi e costa circa 10 milioni di euro. Nonostante il tentativo delle aquile, il calciatore ha preferito rimanere in Inghilterra e spera in una chiamata della Premier League. Ora la società sta studiando un'altra soluzione. Discorso simile anche per Smith Rowe, proposto nei giorni scorsi, ma l'Arsenal concede al massimo un prestito secco. Ipotesi che non piace alla Lazio, inoltre il giocatore costa circa 25 milioni ed è più una mezzala offensiva. Insomma la pista non ha mai preso veramente piede. Attenzione a Bernardeschi, il giocatore è stato proposto a Lazio, Juve e Roma. Sarri avrebbe dato l'ok, ora sta alla società decidere il da farsi. Importanti novità per Felipe Anderson che sembrava destinato alla Juventus. I bianconeri avrebbero preso tempo e la Lazio può tornare in corsa per il rinnovo.