LIVE Calciomercato Lazio | Pellegrini c’è, Ronnow riprende quota e per il centrocampo…

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA – Il puzzle biancoceleste si sta completando. Con gli arrivi di Rovella e Pellegrini (quest’ultimo ha firmato ieri) Sarri ha finalmente il regista da alternate a Cataldi e il terzino sinistro che va a completare la batteria degli esterni difensivi. Adesso la priorità è sistemare la porta con un vice Provedel dopo la partenza di Maximiano, che è ufficialmente un calciatore dell’Almeria. Sembrava ad un passo la chiusura della trattativa per potare Lloris nella Capitale, ma il francese campione del mondo nel 2018 ha avanzato una richiesta di ingaggio di circa 3 milioni di euro. Un particolare di non poco conto visto che andrebbe a guadagnare più del doppio di Provedel e a quel punto insidierebbe la titolarità del portierone biondo.

Per effetto di ciò in quel di Formello sembrerebbero nuovamente in salita le quotazioni di Frederik Ronnow estremo difensore danese dell’Union Berlin. Il 31enne sarebbe perfetto sia perché comporterebbe un esborso minore in termini di stipendio sia perché non metterebbe in discussione la leadership di Provedel. L’unico aspetto non propriamente positivo è che bisognerebbe spendere circa 3-4 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Non è detto però che possano spuntare nuovi nomi, tra cui quello di Consigli.

Calciomercato Lazio, gli altri movimenti: da Bonucci a Guendouzi

Per quanto concerne le altre potenziali operazioni resta aperta l’ipotesi Bonucci e quella di un mediano per puntellare il reparto di centrocampo. Prima però serve almeno un’uscita e Basic e Marcos Antonio restano alla finestra in attesa di capire il loro futuro. Per il primo si sono fatte avanti Udinese e Verona, il secondo è stato sondato dal Paok Salonicco. Qualora si concretizzino queste cessioni potrebbe partire l’assalto ad uno tra Guendouzi e Wieffer. Il francese classe 1999 in scadenza a giugno 2025 con il Marsiglia, ha una valutazione di circa 20 milioni e piace per la duttilità e la fisicità. L’olandese invece si può portare a Roma con circa 12 milioni di euro e sarebbe un’alternativa all’ex Arsenal.