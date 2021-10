Lotito, l'avv. Vaccarella: "Consiglio Federale? Il presidente ha ragione. Gravina vuol farlo fuori..."

Il caso tamponi tiene ancora banco. Claudio Lotito dovrà infatti presentarsi, in videoconferenza, il 19 ottobre davanti alla Corte federale d'appello. Ciò che avrebbe aiutato il presidente della Lazio a scagionarsi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbe stata la memoria difensiva firmata da Romano Vaccarella, illustre giurista ed ex giudice della Corte Costituzionale. Il legale difenderà l'imprenditore romano anche nella querelle interpretativa legata a un'eventuale squalifica ancora in corso. Come anticipato, infatti, Lotito giovedì scorso è stato allontanato dalla Figc dal presidente Gravina poiché l'inibizione di 7 mesi dalla carica dovrebbe esaurirsi il 26 ottobre prossimo. "Non c'è più nessuna sanzione. Dopo il giudizio del Collegio di garanzia, siamo in una situazione nella quale c'è un deferimento di cui in parte è stata dichiarata l'infondatezza, in parte dovrà essere esaminato se ci sono elementi ex novo. Attualmente non c'è condanna e dunque nessuna preclusione", spiega Vaccarella.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO - L'avvocato dunque sottolinea l'errore del numero uno della Figc che, secondo il suo parere, "va di proposito per la sua strada". Vaccarella ha rivelato poi di esser sicuro della vittoria di Lotito, che dovrà chiedere anche un risarcimento per esser stato cacciato dall'ultimo consiglio senza alcun motivo vero. "Gravina vuole far fuori Lotito, ma il rischio è che gli si ritorca tutto contro", ha concluso il giurista.

STRATEGIA - Infine, ha parlato della strategia difensiva per la nuova udienza in Corte federale di appello, sottolineando la voglia e la determinazione nell'esser ascoltati anche dalla Federazione, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso. La Figc - spiega il legale - dovrà dimostrare la prova dell'esistenza delle infrazioni di Lotito. In proprio favore, la Lazio e il suo "staff legale" porterà le consulenze dei dottori Pregliasco, Bondanini e Rossi, che di fatto tolgono al club qualunque responsabilità sulla mancata applicazione del protocollo anti-Covid. "Vedremo cosa tireranno fuori questi scienziati della Figc per uscire dalla imbarazzo", ha spiegato Vaccarella.

