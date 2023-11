Luca Toni schiera la sua Top 11: presente un storico ex Lazio!

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- Luca Toni ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek dove gli è stato chiesto di schierare il suo miglior undici. L'ex attaccante di Fiorentina, Bayern e Roma ha messo giù la sua formazione preferita. Come modulo ha scelto il 4-3-3. In porta Neuer; in difesa da destra a sinistra Lahm, Cannavaro, Nesta, Roberto Carlos; in mediana Modric, Pirlo e Zidane; davanti Messi, Ronaldo e Ribery. Come allenatore ha scelto Carlo Mazzone. Come si evince da questa formazione, Toni ha inserito ex compagni che hanno condiviso con lui l'esperienza al Bayern ed ex avversari. Nel suo undici ha messo uno storico ex biancoceleste. Si tratta di Alessandro Nesta. Toni ha espresso un giudizio lunsinghiero sull'ex capitano della Lazio, definendolo il Lord della difesa. Ha raccontato di come sul rettangolo verde era in grado di anticipare l'avversario senza che se ne accorgesse.

