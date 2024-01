Luis Alberto, che involuzione! Urge una scossa, la Lazio ha bisogno di lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto ha perso la bacchetta, nell’ultima gara contro l’Inter in Supercoppa ne ha dato la dimostrazione. L’esclusione di Sarri dai titolari ha lasciato intendere qualcosa, gli è stato preferito Vecino che al momento sembra essere più in forma di lui. Buio pesto contro i nerazzurri, è riuscito anche a far peggio dei compagni in campo sin dal 1’, con quel calcio di punizione che si è trasformato un assist per il 3-0 degli avversari. Doveva fare la differenza, ma non ci è riuscito. Un problema che il centrocampista si porta dietro da diversi mesi, non è più lo stesso di inizio stagione e sembra abbia fatto un'involuzione. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ne ha risentito dal punto di vista dei risultai, ma ora che si sta entrando nel vivo della stagione serve la sua forma migliore per poter centrare gli obiettivi. I biancocelesti sono in corsa per la Coppa Italia, gli ottavi di Champions richiedono l’impresa contro il Bayern Monaco e poi il quarto posto in campionato. Nella prossima giornata ci sarà lo scontro diretto col Napoli. I problemi fisici hanno sicuramente influito nel rendimento, ma la convinzione e la voglia di essere leader si sono appianate. Da inamovibile nel terzetto del centrocampo, ora è spesso in ballottaggio. Urge una scossa, deve arrivare al più presto. Non ci sono altre soluzioni, i suoi tocchi magici e le sue giocate devono tornare a illuminare per centrare imprese e rincorse.

