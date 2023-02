Luis Alberto e Sergej, servono i loro colpi per Immobile (e per la Champions). E il futuro...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Traiettorie lampo, parabole, spizzate, corner azzeccati, cartucce per Immobile, palle gol sui suoi piedi. È questo ciò che ci si aspetta dalla "ditta" Luis Alberto-Milinkovic. Nel 2023, da Lazio - Empoli hanno sempre giocato insieme in campionato ma Ciro non ha ricevuto alcun "regalo". Lo aspetta per sbloccarsi anche in Serie A. Sicuramente hanno pesato la fragilità post-infortunio del numero 17 e un po' di sfortuna, fatto sta che il Sergente non confeziona un assist per Immobile da Fiorentina - Lazio del 10 ottobre. Incredibile ma vero, non si sono mai annotati passaggi vincenti di Luis Alberto per Ciro. Li aspetta come il pane. I loro piedi magici sono sempre stati "cari" al bomber della Lazio. Sarri conta di farli rigiocare a Salerno. Non sarebbe sorprendente rivedere in campo Vecino dopo la prestazione firmata in Conference, ma ha giocato 90' mentre Luis è rimasto in panchina. Zaccagni è squalifica,Pedro è a rischio: l'allenatore ha bisogno di più fantasia possibile. A Luis e Milinkovic chiede colpi Champions, nel nuovo anno ha contato solo due gol del Mago e del Sergente, entrambi contro il Milan. Troppo poco. Serve che le stelle ricomincino a decidere le sfide.

Di loro e di cosa sarà in futuro si riparlerà in estate. Luis Alberto ha ricambiato idea, a novembre voleva andare via, nell'ultima uscita pubblica ha garantito massima fedeltà. Sergej, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non lo dice ma dentro di sé è convinto di partire a giugno, a un anno dalla scadenza. Il suo manager Kezman a gennaio avrebbe ribadito a Lotito la volontà di provare una nuova avventura. Ma non è tempo di parole e di mercato, è tempo di fatti... e di Champions.