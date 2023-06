Mancini cambia l'Italia e fa fuori Immobile. Ma è in programma un incontro con Ciro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Roberto Mancini vuole cambiare l'Italia dopo la sconfitta di qualche giorno fa nella semifinale di Nations League contro la Spagna. In che modo lo farà lo deciderà lui con le prossime convocazioni: anche quelle per l'inutile "finalina" di domani contro l'Olanda. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo a Bonucci: più che gli errori con la Spagna, è stata l'ultima stagione, seppur condizionata da vari fattori, a dire che il futuro è di altro. Ne parleranno sicuramente, lui e Mancini, ma nel reparto le alternative ci sono. Il ct, riporta la rassegna stampa di Radiosei, parlerà anche con Immobile. Lo ha già fatto quando Ciro era stato coinvolto su alcuni dubbi legati al suo futuro in Nazionale. Oggi Retegui chiede spazio, non c'è fila per entrare in concorrenza con l'italo-argentino, ma non sembra quello con il laziale l'eventuale ballottaggio che Mancini vuole proporre.

E poi c'è il centrocampo, il reparto che offre più opzioni al ct. Mancini deve pensare al dopo-Jorginho e, al di là dell'alternativa Cristante, ha bisogno di sperimentare senza più dubbi altre strade. Partendo dal presupposto che troveranno certamente spazio sia Barella che Tonali. E se la "magia" del doppio regista si può considerare definitivamente tramontata, anche la posizione di Verratti, da settembre, andrà valutata con attenzione.

