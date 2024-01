Mancini racconta la sua telefonata a Eriksson: "Sta lottando come un leone ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello che lega Sven Goran Eriksson e Roberto Mancini è molto più di un normale rapporto di amicizia. "Un fratello", così il Mancio descrisse lo svedese, con cui iniziò la ricostruzione della Sampdoria e portò in seguito la Lazio di Cragnotti a livelli mai visti prima. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, fu proprio Eriksson a chiedere al presidente che con Mancini, Mihajlovic e Veron la squadra sarebbe stata imbattibile.

Il giorno dopo della vittoria nel derby di Coppa Italia dell'attuale stagione, Roberto Mancini ha voluto telefonare ad Eirksson dopo che ieri è stata resa nota la notizia della sua malattia. Racconta di averlo sentito sorridente e che sicuramente lotterà contro il male nello stesso modo di Vialli e Mihajlovic. Lo svedese ha confortato, paradossalmente, lo stesso ex ct azzurro, e la malattia stessa in quella telefonata è stata quasi un lontano ricordo. Mancini racconta di aver sentito Eriksson qualche mese fa, di aver appreso del tumore, ma non pensava fosse così grave. Nessun accenno a Mihajlovic e Vialli, non era il momento giusto per affrontare quell'argomento insieme.

Il Mancio racconta così la sua chiacchierata telefonica con Eriksson, che non ha perso il suo spirito positivo anche in questo momento difficile. "Mai una polemica, mai una caduta di stile, mai un intervento fuori dalle righe. Non so dove riesca a trovare questa forza, sta lottando come un leone anche se mi ha confermato che la sua vita ha già un limite segnato. Parla di un anno, forse anche meno, ma io ci spero e ci credo", racconta sempre a Messaggero.

Mancio gli sta accanto, così come tutti i suoi ex giocatori, il popolo laziale e tutti coloro che lo hanno amato e stimato.