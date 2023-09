Marcolin su Napoli - Lazio: "Sarri può fermare il Napoli ma..."

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Stasera alle 20:45 c'è Napoli-Lazio. Per l'occasione Dario Marcolin, ex giocatore di Lazio e Napoli è stato raggiunto dalla Gazzetta dello Sport per rispondere ad alcune domande. L'ex centrocampista della Lazio, attualmente commentatore tv ha detto la sua. Gli è stata posta una prima domanda sulle differenze tra Osihmen e Immobile. Secondo Marcolin, il nigeriano è fortissimo ed è l'ago della bilancia del Napoli ma in questa stagione si deve completare come giocatore e dare seguito alle ottime prestazioni della scorsa stagione. Su Immobile, invece, deve ritornare al massimo della forma ma ha lo spessore per riuscirci. Una seconda domanda gli è stata posta sulla gara di stasera e che partita si aspetta. Marcolin ritiene che la Lazio sa affrontare questa tipologia di partite e a suo avviso dovrà ripetere la partita fatta a marzo scorso, quando i biancocelesti espugnarono il Maradona. Secondo il centrocampista, Sarri sa come fare. Sempre sul big match di questa sera, pensa possa essere una gara più tecnica che tattica. Il Napoli è favorito ma la Lazio potrà dire la sua. A Marcolin è stata chiesta un'ultima battuta su Kamada e Lindstrom. Sul giapponese ritiene che avrà bisogno di tempo per ambientarsi e l'eredità di Milinkovic è pesante. Sul Lindstrom pensa possa essere uno spacca partite e ha le capacità per giocare su entrambe le corsie come esterno offensivo.

