Martini sul derby: "Lazio favorita, la Roma è costruita male. E Ranieri..."

Manca sempre meno al derby della Capitale. La Lazio di Baroni è falcidiata dagli infortuni, la Roma di Ranieri è in leggera ripresa. Domenica sera all'Olimpico sarà battaglia. Ai taccuini de Il Tempo l'ex difensore biancoceleste Luigi Martini ha parlato proprio della stracittadina soffermandosi sulle due formazioni. Queste le sue parole: "La Lazio sembra aver trovato il passo giusto ormai. A parte la sfida con l’Inter ha messo in difficoltà chiunque, ma il derby è una partita a sé, diversa da tutte le altre. La Lazio parte sicuramente favorita. Marco Baroni è stato molto bravo a motivare i giocatori, penso che questa squadra possa arrivare tra le prime cinque in classifica. La Roma è stata costruita male in estate, Ranieri non ha la bacchetta magica".