Messi indossa la vestaglia nera prima di alzare la coppa: di cosa si tratta

Una macchia nella magica notte in cui l'Argentina è diventata campione del mondo. Lionel Messi ha alzato al cielo il trofeo con una tunica nera. L'edizione odierna de La Stampa ha sottolineato la differenza tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Entrambi hanno alzato la coppa del mondo da protagonisti. Ma Diego non avrebbe mai accettato di indossare la vestaglia nera fatta mettere a Messi prima di alzare la coppa. Questa differenza è piuttosto netta. Andiamo a capire a cosa si riferisce il quotidiano torinese. Prima di ricevere la coppa Gianni Infantino e l'emiro Al Thani hanno fatto indossare alla Pulce una tunica nera con i dettagli in oro. Ma cosa rappresenta? Il nome preciso è Bisht ed è, nella tradizione araba, un capo d'abbigliamento che viene associato a ricchezza, regalità e viene indossato anche in occasione di momenti speciali o cerimonie.

