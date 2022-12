Mihajlovic, il retroscena sull'arrivo alla Lazio: la promessa di Eriksson a Cragnotti

Nancy Dell'Olio, ex fidanzata di Eriksson, svela come convinse il presidente ad acquistare il difensore serbo su cui il patron...

Nancy Dell'Olio, ex fidanzata di Sven Goran Eriksson e attuale ambasciatrice della Puglia nel mondo, ha scritto un editoriale su La Gazzetta del Mezzogiorno per ricordare Sinisa Mihajlovic. Durante la sua relazione con l'allenatore svedese, la donna è stata molto a contatto con il serbo e la sua famiglia. Nancy racconta del Natale trascorso con loro e della stima reciproca che c'è sempre stata. Rimpiange di non averlo potuto salutare nel 2019 dopo Lecce- Bologna. La Dell'Olio spoega come il suo passaggio alla Lazio sia stato una svolta per la sua carriera, ma anche per i biancocelesti. L'ex compagna racconta un aneddoto su Eriksson legato proprio all'arrivo di Mihajlovic: "La sfida che Sven lanciò a un Cagnotti molto diffidente su tale scelta. Per convincerlo propose al dott. Cragnotti che, in caso di mancato risultato, avrebbe lui pagato l'ingaggio di Sinisa: era convinto che non sarebbe successo. Vinse la sfida! La Lazio 1998/2000 vinse 7 trofei, mancando solo la finale di Champions che sarebbe arrivata l'anno seguente se... Sven non avesse accettato l'incarico della Nazionale UK".