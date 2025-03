Milan, Conceicao in bilico: Fabregas in pole, ma Sarri...

RASSEGNA STAMPA - Sergio Conceicao scricchiola. L'eliminazione in Champions League e i risultati non esaltanti mettono il portoghese a rischio. La panchina del lusitano sarebbe salva solo in caso di qualificazione tra le prime quattro. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cesc Fabregas è il preferito come sostituto. Attenzione però a vecchi profili che potrebbero tornare di moda. In quest'ottica, subito dietro al tecnico del Como, ci sono Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi. L'ex Lazio ha voglia di rilanciarsi dopo un anno fermo, mentre il mister del Marsiglia dopo le avventure in Inghilterra e Francia vorrebbe tornare in Italia.