Milan - Lazio, le pagelle dei quotidiani: piovono insufficienze. Si salva solo...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio esce sconfitta per la quarta volta in questo avvio di campionato. A San Siro il Milan vince per 2-0, concedendo un tempo alla squadra di Sarri e facendo quello che voleva nella seconda frazione. Dopo un'ottima partenza, il baricentro alto e il pressing forsennato dei rossoneri, hanno mandato in bambola i biancocelesti che, schiacciati nella propria metà campo, non sono più riusciti a ripartire. In un sabato pomeriggio di grandi difficoltà sono pochi i giocatori della Lazio che escono dal campo con una sufficienza in pagella. Tra questi, per esempio, c'è Provedel: premiato per degli ottimi interventi che hanno tenuto in piedi la Lazio. Apprezzate sono state anche le prestazioni di Rovella e Pedro, subentrato nel finale e autore di un gol fantascientifico, annullato poi per fuorigioco. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani nazionali.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 5, Casale 5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5,5; Guendouzi 5 (dal 68' Kamada 5), Rovella 6 (dal 68' Vecino 5,5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5(dal 75' Pedro 6), Castellanos 5,5 (dal 75' Immobile 5,5), Zaccagni 5,5 (dall'82' Isaksen s.v.).

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 5, Casale 5, Romagnoli 5, Hysaj 5; Guendouzi 5,5 (dal 68' Kamada 5,5), Rovella 6 (dal 68' Vecino 5,5), Luis Alberto 4,5; Felipe Anderson 5 (dal 75' Pedro 6,5), Castellanos 5,5 (dal 75' Immobile 5,5), Zaccagni 6 (dall'82' Isaksen s.v.).

Pubblicato il 01-10 alle 08:30