Mondiali Qatar | Svizzera, Freuler e l'eliminazione dell'Italia: "Noi siamo un piccolo paese, ma voi..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Se l'Italia non è al Mondiale in Qatar è anche per merito della Svizzera. Gli elvetici si sono qualificati nel girone spedendo la squadra di Mancini a fare gli spareggi con la Macedonia del Nord. Superata la fase a gironi con dimestichezza, hanno vinto contro la Serbia passando ai quarti di finale. La rassegna stampa di Radiosei riporta l'intervista fatta dall'ex atalantino Remo Freuler, ora al Nottingham Forrest, che è tornato a parlare dell'eliminazione degli Azzurri dal torneo internazionale: "Se noi abbiamo contribuito? Beh, però ci avete messo del vostro... Noi siamo un piccolo Paese ma abbiamo dimostrato negli ultimi anni di essere forti. Abbiamo ottenuto grandi risultati".