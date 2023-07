Morte D'Amico, Graziani: "Ho perso un fratello. Lui e Rivera..."

TUTTOmercatoWEB.com

«Ho perso un fratello, lo avevo sentito telefonicamente venti giorni fa. Noi facevamo una trasmissione in radio insieme, poi lui aveva interrotto per la sua malattia ma mi aveva detto che era pronto per cominciare una nuova stagione». Ancora non crede a quello che è successo Ciccio Graziani che sfoga il suo dolore per la morte di Vincenzo D'amico. L'ex attaccante ne ha raccontato pregi, difetti e aneddoti sulle pagine de Il Corriere della Sera. Graziani ha raccontato del rapporto tra i due e di quanto le belle parole spese per lui in questi giorni fossero più che meritate. Non possono mancare gli aneddoti sul derby: «Ci scherzavamo, quando giocava la Roma in coppa gli dicevo che doveva fare il tifo per i giallorossi e lui mi rispondeva: “Ciccio non ce la faccio, è più forte di me”. Ma non è un anti romanista».

D'Amico, Graziani: ""Poteva vincere tre Palloni d'Oro

Una vita vissuta insieme e Graziani ha spiegato come ritenesse Vincenzo e Rivera i due calciatori della loro epoca con più talento. Un po' pigro, Ciccio spiega come provava a spronarlo perché, sempre secondo lui, con un po' di costanza in più: "Poteva vincere tre Palloni d'Oro". Avversario leale e amico sincero, l'ex attaccante racconta anche la stagione vissuta al Torino e l'assist al bacio nel derby contro la Juventus che permise a Graziani di segnare un gol spingendo solo la palla di testa.