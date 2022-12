Morte Mihajlovic, dottoressa Bonifazi: "Una persona straordinaria. Il trapianto del midollo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Una famiglia straordinaria, i Mihajlovic sono straordinari". E' così che ha esordito la dottoressa Francesca Bonifazi, direttrice del Programma trapianto e del Programma dipartimentale terapie cellulari avanzate all’interno dell’Ematologia all’ospedale Sant’Orsola. Si è espressa in questo modo mentre parlava, nell'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, della grandezza della moglie Arianna che, in ogni istante fino all'ultimo, è stata vicino al marito. La grandezza di una donna in grado di dargli coraggio e di gestire la sua famiglia in un momento difficilissimo. Un coraggio, probabilmente arrivato anche dallo stesso Sinisa che ha affrontato la malattia lottando per sé, per i suoi cari e per tutti coloro che condividono con lui questo problema. Un uomo dal cuore enorme che aveva nel calcio la sua vita e nella famiglia il suo ossigeno. Erano loro che, insieme, lo spingevano ad andare avanti, ma soprattutto a lottare con un piglio e una serenità diversa, a tratti contagiosa: "Il ricordo che ha lasciato in tutti noi è molto bello. Una persona straordinaria", aggiunge la dottoressa Bonifazi, che rivela come lei e Sinisa parlavano di tutto per ore, senza toccare il tema calcio e, ogni tanto, osservandola le diceva: "Guardami negli occhi. Io osservo: il linguaggio del corpo e il contenuto di quello che dici", da vero comunicatore il quale era. Una persona che lascia il segno, speciale senza dubbio, capace di entrarti dentro e conquistarti con la sua passione e la sua forza. Forza che, però, non è bastata. Dopo aver sconfitta la malattia, grazie al trapianto del midollo, che come rivela la dottoressa Bonifazi è la cura più efficace, è questa è tornata a sfidarlo, più forte e aggressiva di prima. Sinisa si era rialzato, "Non più di una settimana fa faceva chilometri a piedi", ma la ricaduta è stata poi troppo forte.