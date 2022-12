Morte Mihajlovic, il ricordo di Cairo: "Un grande motivatore e una persona altruista"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Era a conoscenza delle sue condizioni Urbano Cairo, presidente del Torino che ha avuto sotto la sua gestione Sinisa Mihajlovic come allenatore. In queste settimane lo aveva risentito, era in contatto con persone vicine alla famiglia, come rivelato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un allenatore capace di puntare sui giovani dice Cairo: "Ha lanciato Donnarumma al Milan e da noi ha fatto esplodere Lukic e fatto fare una grande stagione a Ljajic", ma soprattutto bravo nel motivare la squadra "gli bastava una parola per spingere a dare il meglio" continua il presidente granata. Un uomo reale, senza paura di mostrarsi davanti a tutti debole fisicamente, a causa della malattia: "Voleva dare coraggio così: l’essersi mostrato come effettivamente era davanti alla leucemia è stato di conforto a tanti che si sono riconosciuti in lui". Un pensiero a sé, ma prima agli altri, una persona capace di saper mettere davanti il prossimo e di farsi amare da tutti. "È stato bello conoscerti, mister. E grazie, grazie di tutAvantito". Il saluto di Cairo.