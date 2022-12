Morte Mihajlovic, l'iniziativa della Stella Rossa e il ricordo del popolo serbo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un intero popolo per Sinisa Mihajlovic. La Stella Rossa, squadra con cui ha vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale, ha voluto omaggiare il suo campione prematuramente scomparso. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società di Belgrado ha creato un libro delle condoglianze esposto nel museo all'interno dello stadio Marakana. Il libro è stato riempito con frasi e firme non solo di persone appartenenti o vicine al club: il primo a scrivere è stato il Ministro dello Sport Zoran Gajic. Hanno partecipato poi il presidente della Stella Rossa, Svetozar Mijailovic, gli ex calciatori, i giocatori attuali e i tanti tifosi e ammiratori.

FEDERCALCIO AI FUNERALI - Lunedì a Roma si terranno i funerali. Secondo i media locali ci sarà una rappresentanza della Federcalcio serba (Mihajlovic è stato CT della Serbia nella stagione 2012/13).