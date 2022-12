Morte Mihajlovic, Zeman devastato: “Porterò con me il suo ultimo bacio”

TUTTOmercatoWEB.com

Mihajlovic ha lasciato un dolore fortissimo e un vuoto incolmabile con la sua prematura scomparsa. L’affetto che lui e la sua famiglia stanno ricevendo in questi giorni tragici sono la testimonianza di quanto fosse un uomo, prima ancora di un professionista, di valori. A voler raccontare il loro primo incontro e la loro amicizia, è stato Zdenek Zeman nel corso di un'intervista. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due si sono conosciuti nel 2012 a Trigoria: “Si presentò vestito elegantissimo, con una ventiquattrore. Ci sedemmo all’aperto e cominciò a farmi mille domande sul mio 4-3-3”. Da quel giorno nacque un legame indissolubile tra i due che, nonostante gli impegni e la lontananza, hanno sempre fatto in modo di esserci l’uno per l’altro e di vedersi. Dei momenti trascorsi insieme il boemo ne conserva tantissimi e altrettanti sono gli aneddoti, in particolare ricorda con piacere quando: “Mi divertivo a stuzzicarlo e prenderlo in giro per farlo arrabbiare. Sinisa era uno spettacolo quando si incazzava... Gli dicevo che me lo ricordavo da avversario quando tirava tutte le punizioni in Curva ed era un pericolo per gli spettatori. Lui subito si faceva serio ‘Io?! No mister guardi che si sbaglia con un altro. Io non ho mai tirato in Curva. O segnavo o prendevo l’incrocio’”. Delle sue doti sul campo: “È inutile parlare. Fu grandissimo”, ha affermato senza esitazione l'ex allenatore biancoceleste. Il suo volto si è fatto cupo quando dai ricordi è tornato a parlare della malattia e della triste notizia: “Ho sempre pensato che lui ce l’avrebbe fatta”. Il loro ultimo incontro è stato recentemente in occasione della presentazione del libro del tecnico. In merito, Zeman ha rivelato: "Si è presentato facendomi una bellissima sorpresa, mi sono commosso. Mi ha abbracciato e baciato sulla fronte, come si fa con un papà. Non l’ho voluto vedere negli ultimi giorni in un letto d’ospedale e non sarò al suo funerale. La morte è odiosa e la sua mi provoca troppo dolore. Porterò sempre con me il suo ultimo bacio”.

