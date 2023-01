Morte Vialli, Lombardo: "Luca molto più che un amico. Queste sono ore terribili"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Sono tristissimo perché Luca è molto più che un compagno e un amico. È un fratello. In queste ore terribili, mi faccio forza pensando a una cosa: con lui ho scherzato dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, ai tempi della Sampdoria, fino a uno degli ultimi, il 28 dicembre". Parla così Attilio Lombardo, compagno di squadra di Vialli ai tempi della Sampdoria. L'ex calciatore ha proseguito ricordando i momenti trascorsi insieme: "La prima settimana mi prese da parte e, con il suo solito sorriso, mi disse: “Bombetta, ricordati di passare la palla anche a me e non solo a Mancini. Sono io il bomber...". Poi dal campo passammo al tavolo da ping pong. Alla Samp, a quei tempi, tutti i nuovi arrivati dovevano sfidare Vialli. Dopo quattro-cinque scambi, Luca mi tirò una pallina ad altezza testa per farmela incornare, come in partita. Ma in realtà non era una palla da ping pong: era un uovo bianco, vero. Fantastico".

Poi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, parlando del loro ultimo incontro: "Ci siamo visti per l’ultima volta il 27-28 novembre, a Genova, per la presentazione del docufilm sulla nostra Sampdoria". I due, dopo aver trascorso la serata insieme, hanno fatto colazione il giorno seguente, poi Luca è rientrato a Londra. Conoscendolo bene, nelle ultime settimane Attilio ha pensato di non chiamarlo. Tuttavia - racconta - ogni giorno gli ha mandato un cuoricino per messaggio, un modo per fargli sentire la sua vicinanza.

