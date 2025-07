Murgia: "L'addio alla Lazio fu un errore. Sogno di tornare"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dalla gloria derivata dal gol in finale di Supercoppa contro la Juventus al rammarico per un percorso in biancoceleste che sarebbe potuto andare diversamente. Alessandro Murgia ha rivelato di non avere rimpianti per come si è evoluta la sua carriera, non nascondendo però un po' di amarezza per la decisione di lasciare la Lazio nel 2019. Intervistato da Tuttosport, il centrocampista ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto lontano dalla Capitale, rivelando il desiderio, un giorno, di tornare a portare l'aquila sul petto.

"Ho sempre creduto che nella vita ci siano delle fasi. Se oggi sono questo significa che doveva andare così. Non ho rimpianti: ho cercato di essere sempre lucido. Anche se a volte alcune letture sbagliate mi hanno penalizzato: nel 2019, ad esempio, ho sbagliato a slegarmi dalla Lazio. Sentivo l'esigenza di avere minuti e così ho scelto di entrare nell'operazione con la Spal che ai tempi portò Manuel Lazzari a Roma".

Murgia ha poi parlato della forte concorrenza che c'era a quei tempi a centrocampo, sottolineando la tenacia di Cataldi nel non lasciare la Lazio e ritagliarsi il suo spazio: "Alla Lazio c'erano Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto: era un centrocampo mostruoso, così scelsi di lasciare casa mia. Oggi ripenso al percorso di Cataldi, per esempio. Lui ha avuto la pazienza e la tenacia di aspettare il suo momento e poi si è imposto con Sarri. La sua è stata una scelta vincente".

Il centrocampista, infine, ha concluso svelando i suoi sogni nel cassetto: "Ne ho due: vincere qui in Romania un trofeo e un giorno tornare alla Lazio. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me".

