Napoli e Lazio in contemporanea? Prefetto e Viminale al lavoro, le opzioni

La gara tra i biancocelesti e l'Inter rimane fissata per domenica alle 12:30, ma potrebbe cambiare la data del match dei partenopei...

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli si avvicina al terzo scudetto della sua storia. Il club partenopeo potrebbe già vincerlo matematicamente in questo turno, ma dipenderà dai risultati della squadra di Spaslletti contro la Salernitana e da quello di Inter - Lazio. In caso di successo campano e di mancata vittoria dei biancocelesti, Osimhen e compagni sarebbero matematicamente Campioni d'Italia. Il Napoli spinge per giocare in contemporanea con le aquile, ma dalla Serie A è arrivato un no. Le cose, però, potrebbero cambiare in caso di ragioni di ordine pubblico. Oggi se ne saprà di più. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi è in programma l'osservatorio decisivo e si attendono anche le decisioni del Viminale e del ministro Piantedosi. Le gestione dell'eventuale tricolore è complicata per motivi di ordine pubblico legati alla gestione dell’eventuale festa cittadina, inevitabilmente complicata di per sé e in questo caso anche di più considerando l’immane affluenza turistica a cavallo del 1° maggio nonché la presenza della rassegna Comicon, ospite della Mostra d’Oltremare. Un insieme di cose che starebbe facendo riflettere su un eventuale slittamento. Le ipotesi, al momento, sono tre: tutto resta invariato e dunque il derby del Maradona si gioca sabato alle 15 e Inter-Lazio alle 12.30 di domenica; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 12.30 come Inter-Lazio; Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. Nel caso di uno slittamento, ovviamente, anche Udinese-Napoli sarebbe spostata di un giorno per ovvi e contestuali motivi: non più martedì 2 maggio bensì il giorno dopo, mercoledì. In realtà c’è anche un piano-B nel caso in cui il calendario restasse invariato: il Napoli chiederebbe l’autorizzazione ad aprire anche domenica il Maradona ai tifosi, così da proiettare Inter-Lazio sui maxischermi ed eventualmente brindare allo scudetto allo stadio.