Napoli, Ghoulam: “Benitez mi ha voluto. Ancelotti tra i più grandi. E Sarri…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi alle 20:45 Juventus e Napoli si affronteranno allo Stadium, in una gara che sarà tutta da vivere. I partenopei attendono la certezza matematica per poter festeggiare lo scudetto e riscattarsi dopo l’eliminazione dalla Champions, dall’altra i bianconeri sperano di conquistare un posto nell’Europa che conta dopo la restituzione dei quindici punti. Ghoulam, chiamato a esprimere le sue sensazioni sul match in qualità di ex, tra i tanti temi affrontati si è soffermato anche sugli allenatori che negli ultimi anni si sono seduti sulla panchina degli azzurri. Tra questi, c’è anche Sarri. Queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: “Bisogna rispettare gli uomini e i ruoli. Loro hanno questo mandato: scegliere. E noi calciatori dobbiamo accettare ed eseguire. Io so che Benitez mi ha voluto e non smetterò mai di dirgli grazie; che Sarri ha avuto un ruolo nella storia del club; che Ancelotti è uno dei più grandi; che con Gattuso si è creato rapporto fortissimo; e che Spalletti è straordinario e lo sta dimostrando. Io ho avuto qualcosa da ognuno di loro”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE