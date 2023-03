Napoli, il Maradona sarà una bolgia contro la Lazio: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria contro la Sampdoria alle spalle, la Lazio si prepara alla difficile trasferta di venerdì dove davanti troverà la capolista, il Napoli di Spalletti. La gara si preannuncia essere delle più complicate e l'ambiente farà la sua parte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il Maradona sarà sold out, non solo contro i biancocelesti ma in tutte le gare che il Napoli giocherà in casa in questo periodo (Atalanta e Eintracht). Allo stadio non saranno mai meno di 50.000 i supporter che sosterranno la squadra in campionato così come in Champions League.