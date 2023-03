Napoli - Lazio, è "Spallettismo" contro "Sarrismo": lo show sta per iniziare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

La parlata è la stessa, quel toscano inconfondibile con un pizzico di ironia di fondo. Il loro calcio è diverso, ma le due interpretazioni potrebbero riempire manuali di questo gioco. Stesso il modulo, stessa personalità, anche stesso look a bordo campo. Ma cosa c'è di diverso tra il "Sarrismo" e lo "Spallettismo"? Il primo ama il lato spettacolare del calcio ancor più del secondo, il quale però ha saputo ottenere il bottino massimo con il gioco messo in campo. Sono in modo indiscusso due personaggi estremi del "gioco del pallone", particolari, estrosi ed "estremi" così come due artisti che si rispetti dovrebbero essere.

Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, Sarri è abituato ai grandi palcoscenici e ai grandi trionfi, quello sulla panchina della Juve ne è la prova. Ma questa Lazio, questa è bella da vedere. C'è solo un problema, che a volte la squadra non gli risponde presente, scivola e si rialza, complice anche la mancanza di ricambi adeguati. A Spalletti questo non accade, ma comunque qualche timore ce l'ha, e come non potrebbe. A centrocampo la Lazio ha due pezzi da novanta, ma la vera sfida sarà tutta in attacco. Lì si, che ci sarà da divertirsi.