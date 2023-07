Nazionale, ricostruzione in corso: scelto il vice di Mancini

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cambiamenti in corso in Nazionale. Il progetto ora c’è e sembra essere più definito. La Federazione ha fatto le sue valutazioni e ha deciso di promuovere Bollini dopo il successo ottenuto con gli azzurrini dell’U19 all’Europeo. Il ct, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà il vice di Roberto Mancini. Nunziata prenderà il posto di Nicolato, che ha detto addio all’U21. L’obiettivo è quello di sfornare e forgiare giovani talenti che possano essere d’aiuto per la selezione maggiore. In via di definizione il ruolo di Evani a cui era stato proposto di seguire la nazionale femminile, come quello di Barzagli e Gagliardi richiamati in azzurro. Se non si lascerà tentare dall’Arabia, è pronto un incarico anche per Buffon come capodelegazione.

