Orsato si racconta, ecco qual è stato il suo più grande errore

RASSEGNA STAMPA - Daniele Orsato si è raccontato in una serata nella sua Recoaro Terme. Il fischietto si è poi raccontato sulle pagine de Il Corriere del Veneto. Orsato è il direttore di gara più vecchio in Italia e a livello internazionale. La giacchetta nera ha ripercorso la sua carriera raccontando alcuni aneddoti. Da Maggio a Zanetti che sono i calciatori più rispettosi da lui incontrati, fino a Ibrahimovic che lo ha impressionato per fisicità e tecnica. Lo svedese contro la Lazio nel 2009 realizzò un gol da cineteca che Orsato ricorda come una cosa incredibile. L'arbitro di Schio ha poi detto qual è stato l'errore più grande della sua carriera. No, non è il rigore assegnato a Strootman in un derby contro la Lazio. L'errore è quello in un Sampdoria- Atalanta all'inizio della sua carriera per un fallo di mano di un giocatore ospite, quando invece aveva colpito lo stomaco del difensore. L'importante secondo Orsato rimane difendere le proprie idee.