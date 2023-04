Parolo: “Obbligo Champions per Sarri. Inzaghi? Ecco cosa gli manca"

Fonte: Fabrizio Parascani

Domani alle 12:30 è in programma Inter- Lazio. Una partita dai mille significati. Come riporta la rassegna di Radiosei, Marco Parolo ha espresso il suo parere sulla sfida in programma. Secondo l'ex centrocampista, che ha vestito la maglia della Lazio dal 2014 al 2021, la sfida di domani è più importante per la Lazio. Parolo ha spiegato: "La squadra di Sarri ha un unico obiettivo, metterlo in pericolo potrebbe far tremare le gambe ai giocatori”. Alla domanda se i tre punti siano più importanti per la Lazio o per l'Inter, l'ex calciatore ha dichiarato: “I biancocelesti cercano una risposta dopo la sconfitta con il Torino, devono conservare il vantaggio. Per l'Inter non sarebbe comunque l'ultima spiaggia. I nerazzuri in questa settimana potrebbero già recuperare fra mercoledì e domenica, anche perché anche perdendo resterebbero vicini almeno a una fra Roma e Milan che si affrontano. Una sconfitta potrebbe invece minare le certezze della Lazio, che potrebbe poi avere paura di perdere l'obiettivo. Con la vittoria invece la squadra di Sarri avrebbe la Champions in tasca".

Chiamato a sbilanciarsi sul calciatore che potrebbe decidere la sfida, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Parolo ha menzionato Zaccagni, sottolineando la continuità trovata in stagione, non solo per quel che riguarda gol e assist, ma anche nella capacità di creare occasioni. L'ex centrocampista, infine, si è espresso sull'Inzaghi tecnico. Ha focalizzato l'attenzione sulla sua capacità di preparare bene le partite ma, nello stesso tempo, ha parlato di una criticità, un punto su cui lavorare e che, nel caso in cui migliorasse, lo farebbe diventare uno dei migliori in circolazione: riuscire a tenere alta la tensione per ogni gara di campionato, trasmettere adrenalina in maniera costante. Questo manca a Inzaghi secondo Parolo.

