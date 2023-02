Pellegrini, possibile chance in Conference: Sarri ci pensa ma...

RASSEGNA STAMPA - Luca Pellegrini pronto per il debutto con la Lazio? Arrivato nell'ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, il terzino romano si è messo subito a disposizione di Sarri ma non è ancora riuscito a ritagliarsi i suoi primi minuti in maglia biancoceleste. Sulle gambe ha solo 5/6 allenamenti di natura tattica, è ancora nella fase di apprendimento degli schemi difensivi del Comandante. Il mister ha un'attenzione particolare nei movimenti della linea e cura ogni singolo dettaglio. Contro il Cluj in Conference League potrebbe esserci l'esordio per l'ex Eintracht. Il suo obiettivo? Guadagnarsi la conferma e l'acquisto a titolo definitivo. La Juve lo cede per 15 milioni con pagamento in cinque anni. Il ballottaggio con Hysaj è aperto, Sarri pensa, Luca spera...