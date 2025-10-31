Pisa - Lazio, Dia evanescente: le pagelle dei quotidiani

Un’altra prestazione brutta di Dia e anche contro il Pisa il suo gol non è arrivato. La Lazio fa fatica a segnare e lui più di tutti i compagni di reparto. Non è mai stato pericoloso sotto porta, è apparso distratto e molle. Sarri l’ha schierato titolare nella speranza di poter vedere qualcosa, un’altra occasione sprecata che costa cara alla squadra.

CORRIERE DELLO SPORT: 4,5

MESSAGGERO: 4

GAZZETTA DELLO SPORT: 5,5

CORRIERE DELLA SERA: 4,5

