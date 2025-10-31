Pisa - Lazio, Dia evanescente: le pagelle dei quotidiani
31.10.2025 08:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Un’altra prestazione brutta di Dia e anche contro il Pisa il suo gol non è arrivato. La Lazio fa fatica a segnare e lui più di tutti i compagni di reparto. Non è mai stato pericoloso sotto porta, è apparso distratto e molle. Sarri l’ha schierato titolare nella speranza di poter vedere qualcosa, un’altra occasione sprecata che costa cara alla squadra.
CORRIERE DELLO SPORT: 4,5
MESSAGGERO: 4
GAZZETTA DELLO SPORT: 5,5
CORRIERE DELLA SERA: 4,5