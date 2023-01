Polisportiva Lazio, Buccioni: "Gli obiettivi? Le 100 discipline e il Flaminio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non è solo calcio. Nonostante come disciplina sia sicuramente la più seguita e importante, all'interno della Polisportiva più antica e grande d'Europa sono molte le organizzazioni che meritano attenzione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il presidente di quRASSEta, Antonio Buccioni fino a ora ne vanta 80 (in 87 discipline diverse) sotto la sua gestione, ma l'obiettivo è quello di salire ancora e puntare sempre più in alto nel nuovo anno: "Avvicinarsi a 100 discipline praticate. Sarebbe l’ulteriore, prestigiosa consacrazione di un movimento che non conosce crisi di vocazioni". Un movimento che non conosce crisi, ma che ha il dovere di rialzarsi nei risultati in quelle discipline, come il rugby e il nuoto, in cui ha sempre raggiunto ottimi risultati, concentrandosi anche con orgoglio sull'Hockey, qualificato al campionato A1, o sul Calcio, sì, ma a 5 femminile che punta alla Coppa Italia. Tante discipline con rendimenti altalenanti, ma che sicuramente stanno portando soddisfazione a Buccioni: "Credo che l’intero settore paralimpico meriti una citazione particolare". Quel settore paralimpico in cui si stanno distinguendo il nuoto e la pallanuoto, oppure Manolo Simeoni vincitore nel Giro d’Italia Hand-Bike, ma anche le Lazio Bowling e Basket in carrozzina. Un vero e proprio vanto per una polisportiva del calibro della Lazio che, il prossimo 9 gennaio compierà 123 anni e che nel segno della sua antichità e della sua vastità, spinge Buccioni alla suggestione, al grande sogno: "La riqualificazione dello Stadio Flaminio, in cui potrebbe sorgere il museo della Lazio e potrebbero svolgere attività, al chiuso, diverse nostre sezioni". Un sogno, ma anche un obiettivo. Buccioni sogna in grande, senza limiti per una polisportiva che punta all'infinito.