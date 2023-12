Premi UEFA, quanto ha guadagnato la Lazio finora? "Conti in tasca" alle italiane

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La fase a gironi della Champions League è terminata e, oltre che un bilancio più tecnico che vede l'Italia soddisfatta per i percorsi delle sue squadre, si possono già fare i conti in tasca ai club, considerando anche la quota del market pool del campionato: come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, quella che più si è arricchita è il Napoli, con oltre 66 milioni di euro guadagnati. Seconda c'è l'Inter, con circa 61,5 milioni di euro, poi la Lazio con 57,2 milioni di euro. Il Milan, sceso in Europa League, ha guadagnato 45 milioni di euro. Le 4 italiane inoltre dovranno dividersi, in base alle partite giocate, anche altri 20 milioni di market pool. Quanto si mette in tasca chi vince la Champions? Altri 46,6 milioni.